Die Polizei forderte die Bevölkerung via Twitter auf, das Gebiet um den Manor am Schlossbergplatz in Baden grossräumig zu meiden. Hintergrund ist eine Drohung, die am Donnerstagmorgen beim Manor eingegangen ist.

Wie AZ-Reporter Andreas Fahrländer beobachtete, wurden sowohl Schlossbergplatz und Kirchplatz als auch der Theaterplatz abgesperrt. Überhaupt war es schwer durch die Stadt zu kommen. Die Sperrung beschränkt sich aktuell auf Schlossbergplatz und «Blinddarm»-Unterführung. Auch alle Läden und Gebäude in der Sperrzone wurden evakuiert.