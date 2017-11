"Bitte, Isabelle, melde dich bei mir!", sagt Violeta, die Mutter der Vermissten gegenüber Tele M1. "Ich kann nicht mehr so leben." Seit 14 Tagen ist die 21-Jährige spurlos verschwunden. Die ganze Familie macht sich Sorgen, die gemeinsamen Suchaktionen seien erfolglos geblieben. Das letzte Mal wurde Isabella im Ausgang in Zürich gesehen. In der Bar "Lambada" an der Langstrasse – in Begleitung von zwei Männern.