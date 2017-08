Eliane Zgraggen, Festgestalterin der soeben zu Ende gegangenen Badenfahrt, hat eine klare Meinung: «Ich glaube nicht, dass die Entscheidungsträger um das Badenfahrt-Jubiläum im Jahre 2023 herumkommen werden.» Und Simon Libsig, Slam-Poet, stimmt ihr zu – mit einem Gedicht: «Es liegt auf der Hand, ich plädiere stets für das Wunderbare, und dass man mehr beim Klagen spart; raufen wir uns erneut zusammen, und feiern hundert Jahre Badenfahrt! Und zwar jeden Tag eine kleine, über jeden Zaun, über jeden Gartenhag, und zum Jubiläum dann eine grosse, auf die man kaum noch warten mag.»

Es geht um die Frage, wann die nächste grosse Badenfahrt stattfinden soll. Turnusgemäss wäre in fünf Jahren eine kleine und in zehn Jahren eine grosse Badenfahrt angesagt. Doch 2023 bietet sich die Gelegenheit, ein 100-Jahr-Jubiläum zu feiern: Die erste Badenfahrt fand 1923 statt – das Motto lautete «Der Europäische Friedenskongress», in Erinnerung an den Frieden von Baden, der in der Stadt geschlossen wurde. Seit der zweiten Badenfahrt, die 1937 stattfand, findet das Volksfest immer in den 7er-Jahren jedes Jahrzehnts statt. Seit einigen Jahrzehnten wird dazwischen alle fünf Jahre eine kleine Badenfahrt gefeiert.