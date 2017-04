Der Selbstunfall hat sich am frühen Mittwochmorgen um 4.30 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Bern ereignet. Ein 38-jähriger Rumäne prallte mit seinem Ford Focus zuerst in die Mittelleitplanke und anschliessend in die Randleitplanke, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch bekannt gab. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er kurz eingeschlafen sein.

Der Autolenker sowie seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand gemäss Polizei Totalschaden. Der Unfallfahrer musste seinen ausländischen Führerausweis abgeben und kassierte eine Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. (fei)