Die Polizei sucht nach Gerhard Reinhold Hernach. Der 82-jährige wurde zuletzt am Freitag um 19 Uhr in einem Pflegezentrum in Spreitenbach gesehen. Seither gilt er als vermisst. Hernach ist auf Medikamente angewiesen. Die Suchmassnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.

Hernach ist rund 175 cm gross, von normaler Statur, hat graue Haare und trägt eine Brille.

Die Polizei bittet Personen, die etwas über den Aufenthaltsort Hernachs wissen, sich zu melden (056 200 11 11). (mwa)