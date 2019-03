Mit einem Messer bewaffnet überfiel ein Unbekannter im Februar einen Tankstellenshop in Wettingen. Bislang konnte der Täter nicht ermittelt werden. Die Kantonspolizei veröffentlicht deshalb am Montag Fotos der Überwachungskameras.

Der Unbekannte überfiel den Shop der BP-Tankstelle an der Landstrasse in Wettingen am Sonntagabend, 17. Februar 2019. Dabei erbeutete er nach Polizeiangaben mehrere hundert Franken Bargeld. Trotz Fahndung gelang ihm die Flucht. Auch sind die bisherigen Ermittlungen nach dem unbekannten Mann erfolglos geblieben.

Der Gesuchte ist 160 bis 165 cm gross, von normaler Statur und trug bei der Tat eine auffällige rote Kapuzenjacke mit Aufschrift. Er sprach Hochdeutsch.

Der Unbekannte wurde während der Tat durch die Überwachungskameras gefilmt. Die Kantonspolizei Aargau veröffentlicht zwei Fotos und sucht Personen, welche Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben können. Solche nimmt die Kantonspolizei in Baden (Telefon 056 200 11 11) oder jede Polizeistelle entgegen.