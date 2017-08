Es ist vorbei, fertig, aus. Eine wiederum einzigartige Badenfahrt gehört der Geschichte an. Der Abschied in dieser Nacht ist uns zwar unsagbar schwergefallen, obschon wir uns vielleicht doch ein wenig nach der Rückkehr der Normalität sehnten. Klar, es ist immer ein Haar zu finden in der Suppe, doch sparen wir die kritische Debatte für die Fazit-Sitzung auf, für die Konsequenzen, die im Hinblick auf das nächste grosse Fest gezogen werden sollen. Wenn nicht zu hundert Prozent alles, so hat doch das allermeiste gestimmt: Das Wetter, die Stimmung, für die meisten Festbeizer die Umsätze, es gab keine schweren Zwischenfälle.

Eine ganze Region und ihre Bevölkerung haben gezeigt, welch grossartige Badenfahrt sie auf die Beine gestellt und gefeiert haben. Wir werden noch lange in den Erinnerungen schwelgen, darum lassen wir uns im jetzigen Augenblick die Freude danach nicht vermiesen. Und vielleicht sind wir imstande, etwas davon in den Alltag hinüberzunehmen. Dinge, die wir in unserer Gesellschaft je länger, je mehr verlernen: Herzlichkeit, Humor, Fröhlichkeit, Gelassenheit, Empathie, Respekt, Verantwortung etc. – gehen wir hin und leben diese Qualitäten, die das Leben ausmachen, doch ein bisschen weiter.

roman.huber@azmedien.ch