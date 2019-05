Der Unfall ereignete sich am Freitag um 14.15 Uhr auf der Mülligerstrasse in Windisch. In einem grünen Opel Corsa fuhr eine 81-jährige Frau auf der Brackrütistrasse an die Einmündung in die Mülligerstrasse heran. Auf dem Radweg nahte von rechts aus Richtung Mülligen eine Velofahrerin, welche den Einmündungsbereich geradeaus überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoss mit dem Auto. Die 57-jährige Velofahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Zudem wurde ihr Fahrrad beschädigt.

Die genauen Umstände des Unfalls sind nach wie vor unklar. Daher sucht die Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) eine jüngere Frau, welche zu Hilfe kam und die Kollision beobachtet haben könnte. (mon)

Die Polizeibilder vom Mai 2019