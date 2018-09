Ein Bauernhaus in Bözberg stand am Samstagnachmittag in Vollbrand. Dies bestätigt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der AZ. Wie die Kantonspolizei auf Twitter schreibt, wurde niemand verletzt, das Wohnhaus jedoch komplett zerstört. Die Brandursache ist gemäss dem aktuellen Stand unklar.