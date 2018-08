Nachdem eine unbekannte Täterschaft in der Nacht auf Sonntag, 5. August, in das Büro des Restaurants Commercio in der unteren Brugger Altstadt eingedrungen war, durchwühlte sie dieses. Schliesslich transportierten die Einbrecher den Tresor ab.

"Mit dem Kassenschrank erbeuteten die Unbekannten mehrere tausend Franken Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Franken", sagt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Nachfrage der AZ. Das Personal bemerkte die Tat laut Graser am späten Sonntagmorgen und rief die Polizei. Hinweise zur Tat oder möglichen Täterschaft nimmt die Kantonspolizei in Brugg (Telefon 062 835 85 00) entgegen.