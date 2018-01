Normalerweise schlafe der Senior mit dem Kopf gegen die Wand auf dem Sofa, in der Nacht auf Mittwoch sei er aber umgekehrt dort gelegen, nur deshalb sei er jetzt wohl noch am Leben. Die grossen Mauerstücke haben seine Wohnung völlig verwüstet. Fritz Sandmeier selber ist geschockt, er habe noch nicht richtig begriffen, was passiert sei, sagt der 66-Jährige.

Unklar ist auch der genaue Unfallhergang, die Kantonspolizei zog die Fachspezialisten der Unfallgruppe bei, die genaue Ursache wird nun abgeklärt. Die Strasse in Lupfig musste während der Tatbestandsaufnahme und der Bergung, die bis zirka 6.30 Uhr dauerte, für mehrere Stunden gesperrt werden. Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Untersuchung.

Aktuelle Polizeibilder vom Januar: