Am Montagvormittag wurde die Polizei alarmiert. Einsatzort: ein Mehrfamilienhaus an der Stückstrasse in Hausen. Hier wohnte eine Familie. Vater, Mutter, drei Kinder, sagen Nachbarn. Die Einsatzkräfte steigen die Treppen hoch. Zweiter Stock, rechte Tür. In der Wohnung finden die Polizisten zwei Frauen. Sie sind tot. Ermordet.