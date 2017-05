Die 51-jährige Velofahrerin war am Montagabend auf der Bahnhofstrasse in Richtung Stadtzentrum Brugg unterwegs, als sich am rechten Strassenrand die Türe eines parkierten Autos öffnete.

Die Frau prallte gegen die Fahrertür und stürzte. Dabei zog sie sich lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

Eine Ambulanz brachte die Velofahrerin ins Spital. Sie hatte keinen Helm getragen. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Untersuchung.