Nach zwei Tagen Flucht klickten die Handschellen: Die Aargauer Kantonspolizei hat den 52-jährigen Ausbrecher von Königsfelden geschnappt. Sie hatte am Freitag kurz nach 15 Uhr von einer Drittperson den Hinweis erhalten, der Geflüchtete sei in Mülligen gesehen worden. Nicht einmal 15 Minuten, nachdem mehrere Patrouillen ausgerückt waren und die Fahndung aufnahmen, gelang es, den Mann in der Nähe der Autobahn anzuhalten.

Der psychisch kranke Mann hatte die Region zwei Tage lang in Atem gehalten: Er war am Mittwochmorgen aus der psychiatrischen Klinik Königsfelden in Windisch ausgebüxt. Dort befindet er sich in einer geschlossenen Abteilung im stationären Massnahmevollzug.