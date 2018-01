Der psychisch kranke Mann hatte die Region zwei Tage lang in Atem gehalten: Er war am Mittwochmorgen aus der psychiatrischen Klinik Königsfelden in Windisch ausgebüxt. Dort befindet er sich in einer geschlossenen Abteilung im stationären Massnahmevollzug.

Bruder erschossen

Der 52-Jährige hat 2013 in Büsserach im Kanton Solothurn seinem Bruder mit einer Schrotflinte in den Bauch geschossen und ihn so schwer verletzt, dass dieser noch am gleichen Tag starb.

Ein psychiatrisches Gutachten attestierte ihm danach eine paranoide Schizophrenie. Das Gericht erklärte ihn deshalb für die vorsätzliche Tötung seines Bruders für schuldunfähig und ordnete anstelle einer Haftstrafe die stationäre Massnahme an. Dagegen wehrte er sich vergeblich bis vor Bundesgericht. (mwa)