Nachdem sämtliche Suchmassnahmen am Boden erfolglos geblieben waren, sei ein Helikopter mit Wärmebildkamera die letzte Option gewesen, den dementen Patienten noch rechtzeitig zu finden, teilte die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag via Facebook mit.

Der Suchflug hatte kurz nach 23 Uhr den erhofften Erfolg. Die Besatzung des Armeehubschraubers konnte den Vermissten auf dem Gelände des nahen Golfplatzes aufspüren. Der leicht bekleidete Mann war soweit wohlauf, aber unterkühlt. Eine Ambulanz brachte ihn anschliessend ins Spital.

Der Helikopter kreiste während der Aktion in geringer Höhe über dem Suchgebiet. Die Polizei dankt deshalb der Bevölkerung für das Verständnis wegen des Lärms.

