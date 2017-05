Auch einen Luchs zog er als Angreifer in Betracht. Die Verletzung am Rücken habe hingegen auf einen Hund gedeutet, denn: «Luchse attackieren ihre Beute am Hals.»

Dem Jagdaufseher blieb keine andere Wahl: Er musste das verletzte Tier mit einem Fangschuss endgültig töten, um es von seinen Leiden zu erlösen. Dass der Hund und sein Herrchen zur Verantwortung gezogen werden können, bezweifelt er. «Es gab keine Zeugen – und eine Anzeige gegen unbekannt bringt auch nichts.»

Weniger gerissene Tiere mit Leinenpflicht

Mathias ist seit 2013 als Jagdaufseher tätig. Vergangenen Samstag fand er zum ersten Mal ein gerissenes Reh vor. Anders sieht dies im gesamten Kanton Aargau aus: Trotz Leinenpflicht werden immer wieder gerissene Wildtiere gefunden. Laut Reto Fischer von der Sektion Jagd und Fischerei beim Kanton lag die Zahl in den vergangenen 15 Jahren bei 50 bis 120 Tieren. «Dabei handelt es sich allerdings lediglich um eine Minimumzahl», betont Fischer. Wie hoch die Dunkelziffer sei, könne nicht geschätzt werden.

Im Kanton Aargau gilt die Leinenpflicht seit 2010. Das Gesetz verpflichtet Hundehalter von Anfang April bis Ende Juli dazu, ihre Tiere im Wald und am Waldrand an der Leine zu führen. So sollen Wildtiere wie Rehe, Hasen oder Wildschweine ungestört brüten und ihre Nachkommen aufziehen können.

Laut Fischer sind die Anzahl der gerissenen Tiere seit der Einführung der Leinenpflicht gesunken: «Von 1999 bis 2010 wurden durchschnittlich 100 Rehe pro Jahr gerissen. Seit 2010 sind es noch 60.»