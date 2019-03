Die Meldung von mehreren beschädigten Autos in Vogelsang erhielt die Polizei am Dienstagmittag. Vor Ort stiess sie in der Umgebung Schulstrasse/Kornweg auf acht zerkratzte Autos. «Wer für diese Beschädigungen verantwortlich ist, ist noch unklar», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10'000 Franken. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

