In der Nacht auf Montag geriet ein Autofahrer auf der Hauptstrasse in Müllingen ins Schleudern. Sein Renault prallte in der Folge mit grosser Wucht gegen eine Strassenlampe. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt und flüchteten zu Fuss. Die Polizei griff die zwei Serben alkoholisiert zuhause auf und sucht nun Augenzeugen.