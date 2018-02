Beide Unfälle ereigneten sich innerhalb einer halben Stunde: Um 1.45 Uhr kollidierte ein 20-jähriger Opelfahrer mit einem parkierten Toyota und einer Gartenmauer, als er in Windisch in den Pappelweg einbog. Es entstand rund 50'000 Franken Schaden. Nach dem Unfall kam heraus, dass er mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,8 Promille am Steuer gesessen hatte.

Eine halbe Stunde zuvor, um 1.15 Uhr, war die Polizei nach Gränichen ausgerückt. Ein 40-Jähriger geriet am Steuer seines Fords von der Strasse ab und prallte in einen Hydranten und ein Geländer, als er in die Bahnhofstrasse einbog. Er war mit 1,2 Promille unterwegs.

Beide Fahrer besitzen Fahrausweise auf Probe. Die Polizei nahm sie ihnen ab. Verletzt wurde niemand. (mwa)

