«Einen ziemlichen Wirbel», habe es damals gegeben. Blick-Reporter lauerten dem Pfarrer mit der Kamera im Gebüsch auf, und auch nachdem der Artikel erschienen war, war das Ganze noch nicht durchgestanden. Der Pfarrer wurde mitten in der Nacht telefonisch beschimpft, andere schickten ihm pornografische Inhalte zu. «Damals war ich noch jung», sagt der 77-Jährige, «und habe dies gut weggesteckt.» Zudem gab es auch positive Rückmeldungen: «Einige waren froh, dass ich mich aufs Glatteis gewagt und die Problematik thematisiert habe.» Unter den Gratulanten war auch der damalige Bischof Anton Hänggi. Seinen Brief habe er erst kürzlich zufällig in einer Schublade wiedergefunden.

«Tempi passati»

«Es war eine grosse Sache», sagt Rita Villiger, die damals als Mutter von zwei direkt betroffenen Teenagern in der Sendung Karussell Stellung nahm. «Im Prinzip ein Theater um nichts», sagt sie, und mittlerweile sei die Geschichte schon lange «tempi passati». Die halbminütige Fernsehpräsenz war ihr 1980 ein wenig peinlich. Ihr Statement gegen das Verbot habe sie aber nicht zur Aussenseiterin im Dorf gemacht. «Ich war einfach diejenige, die sich getraut hat, den Mund aufzumachen», sagt die heute 71-Jährige und lacht. Es ist erst wenige Wochen her, dass ihre Töchter ihr das Video im Internet gezeigt haben.

Bruno Bürgisser hatte die ganze «Bravo»-Geschichte schon längst vergessen, als ein Kollege ihn auf das Video aufmerksam machte. Darin sagt der junge Bürgisser, damals noch ein Schüler: «Ich habe das Gefühl, es hat keinen Sinn. Wir können es in einem anderen Dorf kaufen.»

«Bravo» aus dem Altpapier

Gemeindeschreiber Villiger gehörte 1980 nicht zu denjenigen Jugendlichen, die ins Nachbardorf eilten, um doch noch an ihre Lektüre zu kommen. Denn: «Ich hatte nicht viel Sackgeld», erklärt er. «Ich gehörte zu jenen, die das Bravo dann aus dem Altpapier klaubten.» Er bezweifelt auch, ob ihm seine eher konservativen Eltern den Kauf erlaubt hätten.

Wie lange Sins letztendlich «Bravo»-freie Zone war, daran kann sicher keiner der Protagonisten mehr erinnern. Somit bleibt eine Frage zu klären: Kann man heute in Sins das «Bravo» auch wirklich kaufen? Anruf beim Coop in Sins: «Ähm ja, wir führen das Bravo», sagt die verwirrte Verkäuferin.