Bei einer Militärübung ist es in Bremgarten offenbar zu einem Unfall gekommen. Wie «20 Minuten» berichtet, ist bei Arbeiten an einer Brücke über die Reuss ein grösseres Fahrzeug in den Fluss gekippt.

Ein Sprecher der Schweizer Armee bestätigt gegenüber «20 Minuten», dass es während den Bauarbeiten zu einem Unfall kam, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Wie es zum Unfall kam, ist noch nicht bekannt.