«Zuerst waren Schüler mein Zielpublikum. Als ich dann aber bemerkte, dass immer mehr Leute die Clips schauen, habe ich mein Konzept geändert.» Der schweizerisch-albanische Doppelbürger fing an, Videos über die Unterschiede zwischen Schweizern und Ausländern zu drehen – die Abonnentenzahlen auf Bendrits Facebook- und Youtube-Profilen schossen durch die Decke.

Bald wurde er von Fans auf der Strasse erkannt und zur Show "Giacobbo und Müller" eingeladen. «Es war nie mein Ziel, so in der Öffentlichkeit zu stehen», sagt Bendrit. «Aber wenn ich dann Nachrichten erhalten habe von Leuten, die an Krebs erkrankt sind und sagten, dass meine Videos sie aufheitern, wollte ich nicht damit aufhören.» Der 21-Jährige aus Schwamendingen kann inzwischen von seinen Videos leben, geht auf Tour mit einem Stand-Up Comedy Programm und spielt im Film «Flitzer», der im Oktober in die Kinos kommt, einen albanischen Coiffeur.

Leidenschaft Auto

Für immer im Showbusiness bleiben will Bendrit jedoch nicht. Er ist ausgebildeter Detailhandelsfachmann und hat eine grosse Leidenschaft: Autos. «Das habe ich wahrscheinlich von meinem Vater geerbt. Mit 14 habe ich ein 600-seitiges Buch über Automobiltechnik gelesen. Ich liebe alles, was mit Autos zu tun hat.» Seit rund zwei Monaten arbeitet er als Verkäufer im Wohler Autohaus «Cartrade24». Den Geschäftsführer Besnik Rulani kannte Bendrit schon länger und wollte ursprünglich Werbung für dessen Geschäft machen.