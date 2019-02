Das mexikanische Restaurant «Mi Casa Loca» an der Duriolstrasse in Villmergen ist in der Nacht auf Dienstag um zirka 22.30 Uhr in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte nach einem Alarm aus und fand das Gebäude im Vollbrand vor. Das Feuer zerstörte das Lokal vollständig, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Der Schaden lässt sich vorerst noch nicht beziffern. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Es gab keine Verletzten. Das Restaurant war am Montagabend geschlossen. (cez)

Die Polizeibilder vom Februar 2019