Beim Veloständer des Schulhauses Risi wurden in letzter Zeit immer wieder Velos beschädigt. Der Gemeinderat Dottikon wurde bereits darüber informiert, dass vermehrt Vandalenakte an besagtem Ort auftreten. Bei den Schäden handle es sich um durchstochene Reifen sowie manipulierte Bremskabel, was bereits zu äusserst gefährlichen Situationen geführt hat. Nun reagiert die Gemeinde: Um die Fahrräder vor weiteren möglichen Übergriffen zu schützen, wird der Veloständer eingezäunt. Dieser Zaun wird künftig mit Kette und Schloss abgesperrt.

Diese Massnahme würde verhindern, dass der Täterschaft die Flucht gelingt, teilt die Gemeinde Dottikon mit. Denn nun sind drei mögliche Fluchtwege abgesperrt, was zu einer schnelleren Überführung der Vandalen beitragen soll. Aufgrund der neuen Situation wird darum gebeten, den Zugang via Schulhaus Risi zum Veloständer zu benutzen. Als weitere Massnahme hat die Gemeinde ausserdem Anzeige bei der Kantonspolizei erstattet. Allfällige Beobachtungen oder Hinweise sollen unverzüglich der Polizei oder der Gemeindeverwaltung gemeldet werden. (az)