Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr auf der Litzibuechstrasse in Wohlen. Eine Automobilistin fuhr von Anglikon kommend in Richtung Wohlen und bog in die Litzibuechstrasse ein.

Dabei erfasste sie eine Fussgängerin, welche die Strasse auf dem dortigen Fussgängerstreifen überquerte. Die 51-Jährige erlitt beim Zusammenstoss Kopf- und Armverletzungen. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital.

Die Kantonspolizei nahm der 19-jährigen Mitsubishi-Fahrerin den Führerausweis auf Probe zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab und verzeigte sie an die zuständige Staatsanwaltschaft.