Gegen 10 Ambulanzen, zahlreiche Polizeifahrzeuge, ein Grossaufgebot der Feuerwehr und ein Rettungshelikopter standen am Freitagnachmittag vor der Stiftung St. Josef in Bremgarten im Einsatz. In dieser Stiftung werden behinderte Menschen betreut und geschult.

Die Einsatzkräfte haben das Hauptgebäude der Stiftung komplett gesperrt. Dies, nachdem im internen Heilbad wegen eines technischen Defekts Ozon ausgetreten war – ein Gas, das zur Wasseraufbereitung verwendet wird.