Phillipp Heller traut seinen Augen nicht, als er am Freitag in Aristau zu seinen Bienen schauen will. Es fehlen ganze Bienenvölker. Auch am anderen Standort der Imkerei Heller in Muri klaffen Lücken zwischen den Bienenstöcken. Bald ist klar: Dreiste Diebe haben insgesamt zehn Bienenvölker gestohlen.