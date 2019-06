Zum Unfall kam es am Freitag um 17.30 Uhr auf der Aarauerstrasse in Sins, wie die Kantonspolizei mitteilt. In Richtung Auw fahrend kam der Wagen ausgangs Dorf mehrfach von der Strasse ab. Über eine Strecke von mehreren hundert Metern kollidierte der Mitsubishi dann mit Baustellenabschrankungen, Signalen und auch einem Hydranten. Auch streifte er ein entgegenkommendes Auto.

Die Irrfahrt endete dann bei der Abzweigung in Richtung Aettenschwil mit dem Zusammenstoss gegen ein weiteres Strassensignal.

Eine Ambulanz brachte den 48-jährigen Schweizer zur Untersuchung ins Spital. Dort zeigte sich, dass er unverletzt war. Jedoch war er stark alkoholisiert. Der Atemlufttest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab. Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Schaden an den Strasseneinrichtungen ist erheblich.

