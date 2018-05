Wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt, wurde ein Haus an der Reussgasse als auch das Kulturzentrum Bremgarten (KuZeB) durchsucht. «Es ist ein Rechtshilfeersuchen aus Deutschland via Staatsanwaltschaft eingegangen», erklärt Graser. Es seien Leute zur Kontrolle mitgenommen worden, ob es zu Verhaftungen kommt, wird sich im Verlauf des Tages zeigen.

Die Aktion gehört zu einer koordinierten Aktion: In vier europäischen Ländern wurden Razzien durchgeführt. "Knapp elf Monate nach den schweren Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg haben Fahnder am frühen Dienstagmorgen mit Durchsuchungen in Italien, Spanien, Frankreich und der Schweiz begonnen. Das Ziel: Privatwohnungen und linke Szenetreffs", schreibt die Bild-Zeitung.

Die Beamten erhofften sich vor allem neue Erkenntnisse zu den Krawallen an der Elbchaussee, schreibt «Bild». Beim G20-Treffen in Hamburg hatte im Juli 2017 ein Mob von etwa 220 vermummten Personen schwere Zerstörungen angerichtet.

«Insgesamt führt die Hamburger Sonderkommission schon 2000 Ermittlungsverfahren wegen aller Delikte während des G20-Gipfels - vom Steinwurf bis zur Brandstiftung», schreibt der Nachrichtensender NDR auf seiner Website . «Wir gehen davon aus, dass wir perspektivisch bei 3000 Ermittlungsverfahren landen werden», sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer gegenüber NDR. Die Polizei und der Verfassungsschutz schätzten, dass in den drei Tagen vom 6. bis zum 8. Juli 5000 Täter aktiv waren. Bereits wurde auch ein Schweizer wegen der Krawalle in Hamburg verurteilt. Ein Zürcher Gastronom (29) wurde im letzten September zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt: Eine Milde Strafe für den Zürcher G-20-Flaschenwerfer

Update folgt...