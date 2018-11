Wie konntest du nur? Einfach meine Lieblingskandidatin Caroline rauswerfen? Ihr schien es zwar nicht viel auszumachen, wie sie mit den Worten «dass ich keine Rose bekommen hab, hat mich nicht so berührt», verdeutlichte, aber ich bin trotzdem sehr enttäuscht. Immerhin kann ich mich damit trösten, dass sie in dieser Folge sehr präsent war und ein paar letzte tolle Sprüche liegen liess, auf die ich später noch zurückkommen werde. Aber auch die Zweitplatzierte auf meiner Favoritenliste, Maria, kam in dieser Episode nicht gut weg. Fabienne schwärzte die Programmiererin an und behauptete, Maria habe einen Freund in Deutschland. Ich war genau so geschockt wie du. Zum Glück hast du sie aber nicht gleich rausgeworfen, sondern Fabienne und der Angeklagten eine schwarze Rose gegeben. Wie du weisst, bedeutet das, dass in der nächsten Nacht der Rosen nur eine von ihnen bleiben darf.

Ich will dir nicht sagen, wen du heimschicken solltest, sondern dir die Reaktionen auf die schwarze Rose der beiden Damen ins Gedächtnis rufen. Maria: «Ich will Fabienne nicht ausstechen, ähm, ich will einfach nur ehrlich sein.» Fabienne: «Ich ha so ne verdammte Hass uf sie! (...) Sie muess jetzt hei go und ich werde höchst persönlich deför sorge.» Diese Aussagen lasse ich mal so im Raum stehen, ich finde, sie sind ein guter Anhaltspunkt dafür, welche der beiden Kandidatinnen die Wahrheit sagt.

«Der Bachelor», die 6. Episode in Bildern: