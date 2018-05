Das ist die andere Art, Missetäter zu packen: In der Nacht vom Sonntag auf Montag, genau um 2.18 Uhr, hat ein Wave-Gast in Muri mit seinen Freunden die Scheibe eines Garagentors kaputtgemacht. Hampi Budmiger, Inhaber des «Wave» und Gemeindepräsident von Muri, fordert diese nun via Facebook auf, «sich doch bitte in den nächsten Tagen freiwillig im Wave zu melden, damit der entstandene Schaden beglichen werden kann». Ein Video der Überwachungskamera hat die Sache nämlich festgehalten, wie auch auf Facebook in einem kleinen Ausschnitt zu sehen ist.