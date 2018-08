Gegen 10 Ambulanzen, zahlreiche Polizeifahrzeuge, ein Grossaufgebot der Feuerwehr und ein Rettungshelikopter stehen zurzeit vor der Stiftung St. Josef in Bremgarten im Einsatz. In dieser Stiftung werden behinderte Menschen betreut und geschult. Was genau vorgefallen ist, ist im Moment noch unklar. Die Polizei spricht nach ersten Erkenntnissen von einem Vorfall mit Ozon im betriebsinternen kleinen Hallenbad. Verletzt worden sei dabei allerdings niemand.

Dem widersprechen Leute vor Ort. Laut ihnen sind rund 10 Kinder sowie eine erwachsene Person mit Verdacht auf Kontakt mit giftigen Stoffen zu weiteren Abklärungen in verschiedene Spitäler der Region transportiert worden. Schlimme Verletzungen scheint aber auch laut diesen Informationen niemand erlitten zu haben.

Brisant ist der Vorfall, weil vor wenigen Wochen, am Nachmittag vom Dienstag, 24. Juli, die Badi Bremgarten – die unmittelbar neben der Stiftung St. Josef liegt – wegen dem Austritt von Chlorgas evakuiert werden musste. Damals hat der Bademeister giftige Substanzen inhaliert und musste deshalb 24 Stunden im Spital verbringen. Sein Stellvertreter wurde ebenfalls zur Abklärung ins Spital transportiert, konnte dieses aber bereits am frühen Abend wieder verlassen.