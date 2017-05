In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde um 3 Uhr der Alarm der Bijouterie Saner in der Bremgarter Altstadt ausgelöst. Anwohner hatten beobachtet, wie ein Renault Kangoo gegen das Schaufenster gefahren war und dadurch die Glasscheibe zum Bersten gebracht hatte. Weiter hatten sie beobachtet, wie zwei Männer zu Fuss geflüchtet waren. Die Polizei traf wenig später in der Marktgasse ein.