Beim Geocaching versucht man mit Hilfe von GPS-Koordinaten und einem Handy ein Versteck zu finden. In diesem Fall befand sich das Gesuchte unter einer Tanne, nahe dem Lidl in Wohlen. «Normalerweise handelt es sich um eine Tupperware-Dose oder Ähnliches», sagt Jasmin Topuz, die am Donnerstag mit Schwester und deren Freund auf Schatzsuche war. Darin befindet sich nichts Wertvolles, sondern kleinere Tauschgegenstände oder manchmal auch nur ein Log-Buch, in dem man sich eintragen kann.

Statt einer Dose fanden die drei Freiämter zwei Adidas-Socken, eine schwarze und eine weisse. «Ich nahm die schwarze Socke in die Hand, und sie hat komisch geklimpert», berichtet Jasmin Topuz gegenüber der AZ. Durch einige Löcher habe sie erkennen können, dass sich Goldschmuck im Strumpf befand.