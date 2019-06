Am Sonntag wurde die Kantonspolizei kurz nach 15 Uhr benachrichtigt, dass ein bewusstloser Mann in der Reuss bei Bremgarten treibe. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Sanität, der Wasserrettung, der Regionalpolizei Bremgarten sowie der Kantonspolizei Aargau aufgeboten, wie die Polizei mitteilt.



Der 40-jähriger Pole wurde auf der Reuss beim Hexenturm gesichtet. Passanten gelang es schliesslich, ihn bei der Oberen Allmend aus dem Wasser zu ziehen. Zusammen mit den Einsatzkräften vor Ort konnte der Mann reanimiert und mit dem Alpine Air Ambulance-Helikopter ins Spital geflogen werden.



Nach aktuellem Stand begab sich der Pole zusammen mit seinem Bruder bei der Fussgängerbrücke Isenlauf ins Wasser. Im Bereich der Holzbrücke sei der 40-Jährige dann verschwunden und folglich leblos flussabwärtstreibend von Drittpersonen festgestellt worden.



Trotz der erfolgreichen Wiederbelebung ist der Mann nach wie vor in kritischem Zustand. (jod)

Die aktuellen Polizeibilder: