Das Fenster der Turnhalle war über die Nacht nicht geschlossen, sondern gekippt. Dies haben sich noch unbekannte Täter zunutze gemacht, um in der Nacht von Freitag, 14. Juni, auf Samstag, 15. Juni, in die Turnhalle in Auw einzubrechen. Gestohlen wurde nach derzeitiger Kenntnis nichts, teilt die Gemeinde mit. Doch die ungebetenen nächtlichen Besucher beschädigten das Gitter, hinter welchem die Gerätschaften der Turnhalle zusätzlich abgesperrt sind. In derselben Nacht kam es auch auf dem Schulareal zu einer Sachbeschädigung. Zerstört wurde ein Zaun, welcher von Schulkinder gebaut worden war. Ob der Einbruch und die Sachbeschädigungen auf dem Areal von denselben Tätern begangen wurde, steht noch nicht fest.

Der Gemeinderat hat bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt eingereicht und bittet zusätzlich die Bevölkerung zur Mithilfe. Allfällige Hinweise auf die Verursacher sollen über die Gemeindekanzlei mitgeteilt werden. Die Hinweise würden vertraulich behandelt, schreibt die Kanzlei. «Sie helfen uns, solche sinnlosen Vandalenakte in Zukunft besser zu unterbinden.» Sofern die Verursacher nicht ermittelt werden können, müssten letztendlich die Steuerzahler für die Behebung der Schäden und die Reinigung aufkommen, schreibt die Gemeinde weiter.

