Am Sonntagmorgen wurde der Kantonspolizei Aargau gemeldet, dass ein Bagger an der Talstrasse in Muri im Bach liege. Unbekannte setzten diesen ab einer Baustelle in Muri in

Betrieb und fuhren damit herum.

In einer Kurve kippte der Bagger und fiel in den angrenzenden Bach. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Der Schaden am Bachbett kann noch nicht beziffert werden.

Die Kantonspolizei, Stützpunkt Freiamt (Telefon 056 675 76 20) nimmt Hinweise bezüglich der Täterschaft entgegen.

