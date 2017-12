Ein Autolenker hat am Samstagabend in Hermetschwil-Stafeln eine Kollision verursacht, sich dann aber von der Unfallstelle entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Zum Unfall kam es laut Kantonspolizei um 20.00 Uhr, als der Personenwagen mutmasslich mit Anhänger von der Hofacherstrasse in Richtung Kantonsstrasse fuhr. Dabei verlor er in der Linkskurve der abfallenden Strasse, wegen Eisglätte, die Herrschaft über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug rutschte auf den Vorplatz der dortigen Liegenschaft, touchierte einen stehenden Anhänger, der seinerseits in das Fahrzeug nebenan gedrückt wurde.



Am parkierten Personenwagen entstand ein Sachschaden von zirka 5000 Franken. Verletzt wurde niemand.



Die Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Lenzburg (Tel. 062 886 01 17) nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

