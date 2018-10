Heute Freitag um 16 Uhr kam es in der Nähe der Coop-Tankstelle in Bremgarten zu einem Unfall. Beim Zusammenstoss der beiden Autos wurde niemand verletzt, es blieb bei geringfügigen Schäden an den Autos.

Da es zu einer gütlichen Einigung zwischen den beiden am Unfall beteiligten Fahrern kam, musste die Kantonspolizei nicht eingreifen und nimmt somit keine Ermittlungen auf. (AZ)

