Es will einfach kein Fluss in das Hochwasserschutzprojekt im Möhlintal kommen. Im Gegenteil: Ein ziemlicher Brocken versperrt einer Umsetzung noch den Weg. 24 Einwendungen hatte es im Oktober bei der Auflage gegen die verschiedenen Massnahmen gehagelt. Die meisten aus Zeiningen und Zuzgen (je acht) sowie Wegenstetten (sechs). In Wegenstetten sammelten Petitionäre um Gerhard Schreiber und die ehemalige Grossrätin Patricia Schreiber ausserdem über 270 Unterschriften für den Erhalt der Steinbogenbrücke am Mühligässli.

Kanton hat die Führung

Über sieben Monate sind seither vergangen – und wirklich weiter gekommen scheint das Projekt nicht zu sein. «Die Einwendungsverhandlungen laufen», sagt Roger Winter von der Abteilung Bau und Umwelt in Möhlin und der Projektleitung Hochwasserschutz. Weitere Details möchte Winter «aus Rücksicht auf das laufende Verfahren» nicht bekannt geben.

Das lässt den Schluss zu, dass das Projekt das Tal wohl noch eine Weile beschäftigen wird. Die gesamten Einwendungsverhandlungen laufen unter der Federführung des Kantons. Hier liegt das Geschäft derzeit bei der Sektion Gewässer und bei den Rechtsexperten. Sie führen die Verhandlungen mit den Einsprechern. Am Tisch sitzen jeweils auch ein Vertreter des Gemeinderats der betroffenen Gemeinde sowie ein Vertreter der Projektleitung.

«Wollen eine Einigung»

«Kann bei einer Massnahme eine Einigung erzielt werden, müssen das die Einsprecher schriftlich mit einem Rückzug bestätigen», sagt Winter. Gibt es trotz Verhandlungen keine Einigkeit, liegt die Entscheidung beim Grossen Rat. Er muss abwägen, ob das öffentliche Interesse an der Massnahme das private Interesse der Einsprecher überwiegt. In diesem Fall blieben den Einsprechern die üblichen Rechtsmittel. Sprich: der Gang vor die Gerichtsinstanzen.

Im Moment ist dies alles Theorie. «Die Idee ist es, überall eine Einigung zu erzielen und den Weg gemeinsam zu gehen», sagt Winter. Wie lange das dauert, sei derzeit aber völlig offen.

Weitere Verzögerung

Die Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts im Tal verzögert sich damit weiter. Die Kredite dafür hatten die Gemeinden Möhlin, Zeiningen, Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten schon an den Sommergemeinden 2012 gesprochen. Sie sind neben Bund und Kanton mit einem Drittel beteiligt. Die grössten Massnahmen – die beiden Rückhaltebecken zwischen Möhlin und Zeiningen sowie Zuzgen und Hellikon – sind längst umgesetzt. Bei den partiellen Massnahmen in den Dörfern haperts aber gewaltig. Bereits gegen die erste Auflage der Massnahmen 2014 waren über 20 Einsprachen eingegangen. Das Projekt wurde daraufhin überarbeitet.