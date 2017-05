Der Grenzwache ist am Freitagnachmittag in Zeihen ein Auto mit mutmasslichen Kriminaltouristen ins Netz gegangen. Die drei Rumänen ohne Wohnsitz in der Schweiz führten über 30 Flaschen Whiskey und Champagner sowie Raucherwaren mit sich. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um Diebesgut handelt.