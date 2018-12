Eine 74-jährige Amerikanerin fuhr am frühen Mittwochmorgen mit ihrem VW in Möhlin dorfaufwärts auf der Landstrasse Richtung Rheinfelden. Dort erfasste sie um 6.15 Uhr einen Fussgänger, der von der linken Seite her die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte.