In der Aula des Kreisschulhauses Blauen in Laufenburg ertönt dutzendfach und rhythmisch ein Klicken. Die Schülerinnen und Schüler der vierten Realklasse sitzen über Puppen gebeugt am Boden und üben die Herzmassage. Das Klicken verrät: Sie machen es richtig.

Im Rahmen ihres 50-Jahr-Jubiläums bildet die Schweizerische Herzstiftung in diesem Jahr schweizweit über 1100 Schüler in Lebensrettung aus. Der Auftakt zu dieser Aktion fand am Montag in Laufenburg statt.

«In der Schweiz werden jährlich rund 8000 Personen Opfer eines plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstands», sagte Stefanie Oehler, Bereichsleiterin Aufklärung und Prävention bei der Stiftung. «Das ist jede Stunde ein Mensch.» Gerade bei Vorfällen ausserhalb des Spitals sei die Überlebenschance äusserst gering – auch, weil nur wenige Menschen wissen, wie Nothilfe geleistet wird. Treffen die Sanitäter am Ort ein, ist es oft zu spät.

Wissen weiter geben

Deshalb hat sich die Stiftung zum Ziel gesetzt, möglichst viele Lebensretter auszubilden. In den Kursen lernen die Schüler unter anderem Herzmassage und Beatmung. Ausserdem erhalten sie ein «MiniAnne»-Kit. Das ist eine Puppe, an der Herzmassage und Beatmung trainiert werden können. «Die Schüler können so ihr Wissen an Familie, Freunde und Bekannte weitergeben», so Oehler.