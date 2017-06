Das Bezirksgericht Laufenburg verurteilte den ehemaligen ASE-Geschäftsführer Martin S. zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren. Er sitzt bereits über viereinhalb Jahre in Haft. Dagegen wehrt sich der Beschuldigte. Er hat Berufung erklärt und zieht das Urteil damit vor das Aargauer Obergericht, wie das Generalsekretariat der Aargauer Gerichte am Donnerstag mitteilt. Auch der ehemalige Präsident des ASE-Verwaltungsrats Simon M. ficht sein Urteil an. Er war zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt worden.

Manfred G., der als Kundenberater bei der Basler Kantonalbank (BKB) die ASE betreute und zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt wurde, verzichtet dagegen auf eine Anfechtung des Urteils.