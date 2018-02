Ein 54-jähriger Baselbieter fuhr am Donnerstagabend, kurz vor 17.30 Uhr auf der Autobahn A3, Fahrbahn Basel, in Richtung Rheinfelden. Auf Höhe Gemeindegebiet Mumpf verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, worauf er gegen die Randleitplanke sowie gegen die Mittelleitplanke prallte.



Wie die Kantonspolizei mitteilt, war der Unfallfahrer beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar. Er wurde umgehend ins Spital eingeliefert, wo er am gleichen Abend verstarb.



Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden/Laufenburg hat eine Untersuchung eröffnet. Die Ermittlung der Unfallursache wurde eingeleitet. Rechtsmedizinische Untersuchungen sollen nun Aufschluss darüber geben, ob der Unfall auf ein medizinisches Ereignis des Fahrers zurückzuführen ist.

Der Sachschaden beträgt 50'000 Franken. Bis nach der Räumung der Unfallstelle um 19.30 Uhr kam es zu Behinderungen und Rückstau auf dem Autobahnabschnitt zwischen Eiken und Rheinfelden. (cki/sda)

Die Polizeibilder vom Februar: