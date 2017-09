Immer wieder kommen sich an den Zollstellen der Region Fussgänger und Autofahrer in die Quere. Achten Erstere nicht auf den Verkehr und Letztere nicht auf die Geschwindigkeitsbegrenzung, kann es rasch brenzlig werden. Das bestätigen Zollämter auf Schweizer und deutscher Seite. Dabei mache es keinen Unterschied, ob es sich um einen Autobahnzoll oder eine Zollstelle an einer Hauptstrasse handle, sagt etwa Jasmine Blum, Sprecherin der Grenzwacht Region Basel. «Das Passieren der Grenze mit erhöhter Geschwindigkeit stellen wir seit dem Schengenbeitritt der Schweiz fest.»

Nun schlägt das Hauptzollamt Singen Alarm, richtet einen dringenden Appell zur Mässigung an die Autofahrer: An den 18 Grenzübergängen mit Zollabfertigung, die zwischen Konstanz und Bad Säckingen von motorisierten Fahrzeugen genutzt werden können, würde mitunter so schnell gefahren, dass Fussgänger in Gefahr gerieten, heisst es in der Mitteilung.

Man beobachte «leider regelmässig», dass Fahrzeuge die Grenzübergänge mit zu hoher Geschwindigkeit passieren. «Dies führt des Öfteren zu prekären sowie im Einzelfall auch gefährlichen Situationen», stellte das Hauptzollamt fest.

Slalom bremst die Autos

Die Zollämter versuchen, die Situation mit verschiedenen Massnahmen zu entschärfen. So wird etwa die Fahrbahn unter anderem mit Hütchen und Absperrgittern verengt und teilweise umgelenkt. Dadurch sollen die Autofahrer gezwungen werden, abzubremsen. Nützt dies nichts, sind auch bauliche Massnahmen möglich. Etwa das Anbringen von Fussgängerstreifen, teils mit Fahrbahnerhöhung, wie Jasmine Blum sagt. Beim Zoll Waldshut wurde die Situation durch die Trennung von Fussgängerwegen und Fahrbahn entschärft.

Radarkontrollen hingegen führen die Grenzwacht und die Zollämter nicht durch. Ihnen fehlen dafür schlicht die Befugnisse. «Die Zollverwaltung führt keine Messungen durch, da die Befugnisse dazu ausschliesslich bei den Strassenverkehrsbehörden und der Polizei liegen», sagt Mark Eferl, Sprecher des Hauptzollamts Singen. Bei Zollstellen auf Schweizer Boden ist dies die jeweilige Kantonspolizei; bei Zollstellen auf deutschem Boden – wie etwa Stein/Bad Säckingen und Laufenburg – die Landespolizei. Beim Polizeipräsidium Freiburg heisst es, dass Kontrollen allenfalls auf den Zufahrten zu den Zollstellen durchgeführt würden. An der Grenze selber hingegen würde kaum geblitzt.

Warntafel zeigt Wirkung

Auch die Aargauer Kantonspolizei kontrolliert die Zufahrten zu den Zollstellen; etwa zum Autobahnzoll in Rheinfelden. Die Geschwindigkeit auf dieser Strecke wird 300 Meter vor dem deutschen Autobahnzollamt auf 40 km/h reduziert. Eine Messung zeigte hier vor zwei Jahren, dass viele Lenker teils massiv zu schnell unterwegs sind.

Mittlerweile habe sich die Situation allerdings entschärft, sagt Michael Schibler, Dienstchef Verkehr und Umwelt bei der Kapo. Er macht dafür vor allem eine Tempo-Leuchtanzeige und eine Radar-Warntafel beim Tempo-40-Schild verantwortlich. «Die Messungen zeigen, dass diese Signalisation Wirkung zeigt und die Lenker sich an die Tempolimite halten», so Schibler.