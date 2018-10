In einem Opel fuhr ein 71-Jähriger am Montag um 11.45 Uhr auf der Hauptstrasse in Frick in

Richtung Hornussen. Gleichzeitig betrat eine 89-jährige Fussgängerin den Fussgängerstreifen auf Höhe des Restaurants Rebstock.

In der Folge stiess das Auto mit der Frau zusammen. Die Seniorin erlitt Kopf- und Hüftverletzungen. Die aufgebotene Ambulanz brachte sie ins Spital.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Sie nahm dem Autofahrer den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

