Tiefgarage mit 42 Abstellplätzen

Die zwei- bis dreigeschossigen Einzelbauten sind durch eine Tiefgarage, die 42 Abstellplätze enthält, miteinander verbunden. Hinzu kommen sieben Besucherparkplätze entlang des Hammerstättenwegs. Die Einzelbauten erhalten einen grauen Fassadenanstrich, die Flachdächer werden extensiv begrünt. Für die zentrale Wärmeerzeugung wird eine Grundwasserwärmepumpe installiert.

Geplant ist, dass rund um das alte Schwimmbecken für die Anwohner der Anlage ein Naherholungsraum entsteht. Aus diesem Grund bleibt das parkähnliche Gelände mit dem alten Baumbestand am Bruggbach bestehen. Auch der historische Ufersteg am Bruggbach soll erhalten und an das neue Wegnetz des überbauten Areals angeschlossen werden. Die Wohnungen im Erdgeschoss werden durch Gartenräume geschützt, die von immergrünen Hecken eingefasst sind.

Massnahmen gegen Hochwasser

Weil sich das Baugebiet an einer Engstelle des Bruggbachs befindet, sind Massnahmen gegen Überschwemmungen nötig. Diese müssen so ausgelegt sein, das die Gebäude vor einem Jahrhunderthochwasser geschützt sind. Hierfür wird bachseitig entlang dem Gehweg eine Mauer oder ein Blech angebracht. Durchlässe in einer bereits bestehenden Schutzmauer werden geschlossen.