Zudem werden mehrere Einweiser im Einsatz sein, welche die Gäste zu freien Parkplätzen lotsen. Reichen dürften die Plätze dennoch nicht. Heinz empfiehlt deshalb, Fahrgemeinschaften zu bilden oder den öffentlichen Verkehr zu benutzen (siehe Box). Sie hofft zudem, dass die Trauergäste zeitlich versetzt anreisen, denn sonst sind Rückstaus programmiert.

Auch der Platz in der katholischen Kirche reicht bei weitem nicht aus, zumal viele der 500 Sitzplätze reserviert sind. Die Trauerfeier wird deshalb in die alte Mehrzweckhalle übertragen; hier finden rund 300 Personen Platz. Weitere Sitzplätze gibt es im Zelt auf dem Vorplatz. Hier kann die Feier nur gehört werden, in der Mehrzweckhalle wird sie per Video übertragen. «So viele Gäste sind selten auf einmal in Zeiningen», sagt Heinz.